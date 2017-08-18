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Авоська: цены на продукты на 18 августа

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443506-ru.html

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18 августа 2017, 17:28       Комментарии

На этой неделе наблюдалось снижение цен почти на все виды овощей, но выросла стоимость огурцов и картофеля. При этом огурцы значительно подорожали - на 26 сомов в супермаркетах и 15 - на рынках столицы.
В остальном без изменений. Ценовую палитру на стандартный набор продуктов смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан.
Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на всякий случай. Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".
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