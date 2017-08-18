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Талантбек Батыралиев: Наши больницы медициной не пахнут

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/talant...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443505-ru.html

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18 августа 2017, 17:16       Комментарии

"Санитарное состояние – основные функциональные обязанности каждого врача, медицинского работника и тем более руководителя", – сказал 18 августа пятничной планерке со своими министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев.
Накануне он совершил обход организаций здравоохранения, где увидел много недостатков по соблюдению санитарно-гигиенических норм.
"Медицинские учреждения должны отличаться чистотой. Пусть будет старое здание, но чистое и, как прежде, чтобы наши больницы пахли медициной, а не другими посторонними запахами. К великому сожалению, в последнее время наши больницы медициной не пахнут. К сожалению, в Бишкеке санитарное состояние медицинских учреждений порою просто ужасающее и особенно санузлов, туалетов, подвальных помещений", – отметил он.
В качестве примера чистоты министр привел Беловодскую больницу.
"Хотя некоторые ее здания построены в 20-30 годах прошлого века. Там решают совсем другие проблемы: от изношенности полностью сгнила и не держит сварку система водопровода но, тем не менее, персонал выходит из положения и содержит больницу в соответствующем виде. Иная ситуация наблюдается в национальных центрах, которые, казалось бы, наоборот должны быть образцом руководства, ведения новых методов лечения и диагностики и образцового санитарного состояния", – отчитал Батыралиев.

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