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Кыргызстанец выступит в финале чемпионате мира по триатлону IRONMAN в США

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443504-ru.html

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18 августа 2017, 16:58       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Ислам Розиев – Кабар/. Кыргызстанец Никита Рыжих выступит в финале чемпионате мира по триатлону IRONMAN 70.3, который пройдёт 24 сентября в городе Чаттануга, штат Теннесси.
"Мне выпала честь быть первым кыргызстанцем, прошедшим в финал гонки на такой непростой дистанции. Я никогда и подумать не мог, что пройду в финал чемпионата мира по какому-либо виду спорта, да еще и буду дебютантом от своей родной страны", - написал Рыжих на своей странице в Instagram.
Как ожидается, спортсмен проплывет 1,9 км в открытой воде, затем 90 км на велосипеде и пробежит 21,3 км.
IRONMAN 70.3 - это серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии состоит из трёх этапов, проводимых без перерывов. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

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