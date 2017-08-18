Вениамин Попов: Айтматов - это символ единения народов Кыргызстана и России

18 августа 2017, 17:15 Комментарии

Сегодня, 18 августа, в Бишкеке прошел Международный форум писателей и интеллектуалов "Айтматовские чтения: диалог культур". Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

В работе форума приняли участие известные писатели, выдающиеся деятели культуры и интеллектуалы из 11 государств мира.

Координатор группы стратегического развития "Россия – исламский мир", посол России в Кыргызстана Вениамин Попов выступил с речью на открытии форума.

Далее приводится полный текст его выступления:

"Во время подготовительной работы по созданию этой группы и затем в ходе заседаний мне неоднократно приходилось встречаться с Чингизом Торекуловичем и беседовать по многим вопросам. Он производил огромное впечатление размахом планетарного мышления, глубиной знаний и особым даром предвидения, которым наверное отмечены действительно великие писатели. Айтматов словно обгонял время, и сквозь мглу преходящих событий видел очертания будущего. В выступлениях он так страстно и убедительно говорил о необходимости объединения сил мирового сообщества, создания общей человеческой цивилизации, в которой не должно быть места избранной, доминирующей или превосходящей и которая должна стать синтезом многоцветья мировых культур. Айтматов говорил и призывал присутствующих проникнуть в смысл слов о том, что право на счастье имеет каждый живущий на нашей планете, что малые нации не должны растворяться в больших – надо искать пути гармонизации связей, и главная задача правительств и международных организаций в конечном счете состоит в обеспечении этого права на счастье для всех людей, в том числе, для обычного человека. Он был уверен, что важнейшая роль в этом принадлежит писателям, театру, в целом деятелям искусства. Особое значение он придавал средствам массовой информации, подчеркивал, что журналистика не должна быть аполитичной, должна нести в себе "заряд позитивного гуманизма". Этот термин очень характерен для всех его высказываний. Силой слова надо убеждать, призывать к добру, к состраданию, к уважению другой культуры, к труду, к творчеству. Силой слова и призывами к добру, к пониманию того, что все мы связаны вместе с Природой в единое целое пронизаны его замечательные повести, романы, рассказы. В них прослеживается именно та чистота, которой, к сожалению, не хватает в современном мире.

Именно сейчас важно, говорил он, выступая на заседаниях группы стратегического видения "Россия – исламский мир", не допустить противостояния, столкновения цивилизаций и культур, идти по пути диалога, сотрудничества, чтобы избежать всемирных катастроф, самоуничтожения человечества.

Удивительной чертой этого человека было то, что он не только впитал в себя компактные составляющие истории человечества, но и понимал современное общество и как бы видел будущее. Он часто повторял, что проблема взаимопонимания в эру глобализации требует стратегически сопряженного, а не архаичного видения проблем. В нашу эпоху ситуация в мире чрезвычайно осложнилась, и существуют могущественные силы, которые хотели бы представить эту сложность как результат неминуемого конфликта между цивилизациями, в частности, между миром ислама и странами европейской культуры или евразийской интеграции. Но не стоит забывать, что тенденции современности – мир и согласие. Мир и согласие – самые главные достижения человечества. К тому и должны стекаться идеи мировых религий, подобно рекам, впадающим в единое море.

Россия, по его мнению, с полным основанием может быть названа не только страной православной, но и страной с глубокой исламской традицией; сама история поставила Россию в условия, в которых она может "и должна играть роль балансирующей силы в отношениях Запада и ислама". К этому она подготовлена своим геополитическим положением, историей и опытом.

И еще он говорил, что есть два краеугольных камня, на которых должна быть выстроена великая мечеть всемирной толерантности. Первое – это единство мира как отражение единства Всевышнего. А второе – это животворный образ самого святого Пророка ислама, жизнь которого была точнейшей иллюстрацией применения коранических учений на практике, в частности, в области межконфессиональных отношений. Мухаммед, как известно, предоставлял свою мечеть для молитв христианской делегации из Сирии и оставил в нам в наследство, помимо священной книги Корана, два исторических документа, вполне уместных в сегодняшнем мире. Это "Мединская конституция", которая представляет собой модель плодотворного сосуществования различных религиозных общин в одном государстве, и его "Прощальная проповедь", в которой изложены принципы равенства всех людей, а значит и культур на земле.

Чингиз Айтматов был личностью планетарной, человеком мира. И при этом он был сыном своего народа. Благодаря Айтматову не только миллионы советских читателей, но многие миллионы граждан в других странах узнали, вернее скорее даже увидели - так ярко, выпукло создавал образы и картины Айтматов – дивную девственную природу Киргизии, ее горы, озера и долины, и ее замечательных людей -сильных духом, выносливых, работящих. Говорят: нет пророков в своем отечестве. Чингиз Айтматов был пророком. Потому что когда говорят Киргизия, то сколько людей сразу вспоминают - "Белый пароход". И поэтому, если народ Киргизии сегодня напишет на своих знаменах имя Чингиза Айтматова, он сумеет преодолеть все препятствия, сохранить родину свою и этого великого человека, и так победит.

Примечательно, что Айтматов писал как на русском, так и на киргизском языках, и помимо его замечательных произведений, он навсегда войдет в историю, как символ единения русского и киргизского народов".

Международный форум "Айтматовские чтения: диалог культур" проводится в рамках реализации достигнутых договоренностей между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Целью форума является популяризация богатейшего наследия Чингиза Айтматова, идей диалога культуры и партнерства цивилизаций.