В Кыргызстане ожидается рост экономики, прогнозирует ЕЭК

18 августа 2017, 16:51 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. В Кыргызстане и Казахстане следует ожидать роста экономической активности, прогнозирует Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Как сообщила пресс-служба комиссии, об этом говорят значения сводных совпадающих и сводных опережающих индикаторов, которые рассчитываются в ЕЭК.

ЕЭК позитивно оценивает уровень экономической активности в странах Евразийского экономического союза.

В целом же уровень экономической активности в странах ЕАЭС так же будет находиться выше своих долгосрочных средних значений.

Кроме того, индикаторы свидетельствуют о благоприятных перспективах развития государств членов ЕАЭС в краткосрочном периоде. Значения сводных опережающих индикаторов для Армении, Беларуси и России указывают, что экономики находятся между фазами роста и замедления экономической активности, при этом риски смещены в сторону снижения темпов роста.

Сводные совпадающие индикаторы строятся на основе данных по ВВП, при необходимости используются сводки по отдельным видам экономической деятельности. Они дают оценку положения экономики относительного делового цикла.

Сводные опережающие индикаторы строятся на основе специально отобранных показателей с целью формирования представления о направлении динамики изменения экономической активности в государствах - членах ЕАЭС в краткосрочной перспективе. При построении индикаторов учитываются подходы, используемые Организацией экономического сотрудничества и развития.

Текущие оценки темпов прироста ВВП в январе-июне 2017 года к соответствующему периоду прошлого года:

<ul> <li>Армения: +6,1 процента (по оценке ЕЭК);</li> <li>Беларусь: +1 процент (по данным национальных статистических органов);</li> <li>Казахстан: +4,2 процента (по оценке Министерства национальной экономики Казахстана);</li> <li>Кыргызстан: +6,4 процента (по данным национальных статистических органов);</li> <li>Россия: +1,7 процента (по оценке Минэкономразвития России).</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });