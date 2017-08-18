Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане отмечают День военной авиацииВ Кыргызстане отмечают День военной авиацииВ Бишкеке девушка обвиняется в убийстве парняВ Бишкеке девушка обвиняется в убийстве парня

В Кыргызстане ожидается рост экономики, прогнозирует ЕЭК

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443502-ru.html

Похожие новости

40 абитуриентов из Кыргызстана пройдут обучение на бюджетной основе в российском вузе

Для предотвращения терактов в Кыргызстане будет проверяться автотранспорт

Вениамин Попов: Айтматов - это символ единения народов Кыргызстана и России

Кыргызстанец выступит в финале чемпионате мира по триатлону IRONMAN в США

В Кыргызстане отмечают День военной авиации

18 августа 2017, 16:51       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. В Кыргызстане и Казахстане следует ожидать роста экономической активности, прогнозирует Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
Как сообщила пресс-служба комиссии, об этом говорят значения сводных совпадающих и сводных опережающих индикаторов, которые рассчитываются в ЕЭК.
ЕЭК позитивно оценивает уровень экономической активности в странах Евразийского экономического союза.
В целом же уровень экономической активности в странах ЕАЭС так же будет находиться выше своих долгосрочных средних значений.
Кроме того, индикаторы свидетельствуют о благоприятных перспективах развития государств членов ЕАЭС в краткосрочном периоде. Значения сводных опережающих индикаторов для Армении, Беларуси и России указывают, что экономики находятся между фазами роста и замедления экономической активности, при этом риски смещены в сторону снижения темпов роста.
Сводные совпадающие индикаторы строятся на основе данных по ВВП, при необходимости используются сводки по отдельным видам экономической деятельности. Они дают оценку положения экономики относительного делового цикла.
Сводные опережающие индикаторы строятся на основе специально отобранных показателей с целью формирования представления о направлении динамики изменения экономической активности в государствах - членах ЕАЭС в краткосрочной перспективе. При построении индикаторов учитываются подходы, используемые Организацией экономического сотрудничества и развития.
Текущие оценки темпов прироста ВВП в январе-июне 2017 года к соответствующему периоду прошлого года:
<ul> <li>Армения: +6,1 процента (по оценке ЕЭК);</li> <li>Беларусь: +1 процент (по данным национальных статистических органов);</li> <li>Казахстан: +4,2 процента (по оценке Министерства национальной экономики Казахстана);</li> <li>Кыргызстан: +6,4 процента (по данным национальных статистических органов);</li> <li>Россия: +1,7 процента (по оценке Минэкономразвития России).</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум