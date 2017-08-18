Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вениамин Попов: Айтматов - это символ единения народов Кыргызстана и РоссииВениамин Попов: Айтматов - это символ единения народов Кыргызстана и РоссииКыргызстанец выступит в финале чемпионате мира по триатлону IRONMAN в СШАКыргызстанец выступит в финале чемпионате мира по триатлону IRONMAN в США

Девушку подозревают в избиении парня камнем в Бишкеке — он скончался

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443501-ru.html

Похожие новости

Убившая мужчину камнем девушка была пьяна

В Бишкеке девушка обвиняется в убийстве парня

В Бишкеке девушка с особой жестокостью камнем убила парня

Батыралиев: Санитарное состояние в медучреждениях Бишкека хуже, чем в регионах

Предоставление муниципального жилья и асфальтирование дорог - о чем говорили горожане на личном приеме у мэра Бишкека?

18 августа 2017, 17:06       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. 22-летнюю девушку подозревают в избиении молодого человека камнем, после чего тот скончался, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
17 августа от бишкекчанина в милицию поступило сообщение, о том, что на пересечении улиц Гоголя и Жумабека видели парня, который был весь в крови. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По приезду выяснилось, что молодого человека увезли в больницу, а на месте преступления находилась девушка, руки которой были в крови. Там же лежал окровавленный камень. Парень скончался по дороге в больницу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса КР. Девушка водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Следствие ведется.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум