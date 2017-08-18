Девушку подозревают в избиении парня камнем в Бишкеке — он скончался

18 августа 2017, 17:06 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. 22-летнюю девушку подозревают в избиении молодого человека камнем, после чего тот скончался, сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

17 августа от бишкекчанина в милицию поступило сообщение, о том, что на пересечении улиц Гоголя и Жумабека видели парня, который был весь в крови. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По приезду выяснилось, что молодого человека увезли в больницу, а на месте преступления находилась девушка, руки которой были в крови. Там же лежал окровавленный камень. Парень скончался по дороге в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 104 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" Уголовного кодекса КР. Девушка водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Следствие ведется.

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