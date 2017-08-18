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В Бишкеке девушка обвиняется в убийстве парня

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443500-ru.html

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18 августа 2017, 16:40       Комментарии

В Бишкеке 22-летняя девушка обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
По данным ведомства, накануне в службу "102" поступило сообщение, о том, что на пересечении улиц Гоголя и Жумабека лежит парень, весь в крови.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила девушку, руки которой были испачканы кровью, рядом лежал окровавленный камень. Молодой человек скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. 22-летняя А.кызы А. задержана и водворена в ИВС. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

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