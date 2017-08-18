В Бишкеке девушка обвиняется в убийстве парня

18 августа 2017, 16:40 Комментарии

В Бишкеке 22-летняя девушка обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По данным ведомства, накануне в службу "102" поступило сообщение, о том, что на пересечении улиц Гоголя и Жумабека лежит парень, весь в крови.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила девушку, руки которой были испачканы кровью, рядом лежал окровавленный камень. Молодой человек скончался по дороге в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. 22-летняя А.кызы А. задержана и водворена в ИВС. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.