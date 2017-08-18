Таджикистан в 2020 году планирует выручить за экспорт электроэнергии более 120 млн. долларов

18 августа 2017, 16:27 Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Таджикистан в течение трех последующих лет планирует увеличить объем экспорта электроэнергии более чем в два раза – до 3 млрд. киловатт часов электроэнергии в 2020 году. Об этом сообщает агентство "Азия плюс".

Такие сведения приведены в Прогнозе основных макроэкономических показателей РТ на 2018-2020 годы, утвержденном постановлением правительства республики.

В 2018 году прогнозируется поставлять за рубежом более 1,4 млрд. кВт.ч электроэнергии на общую сумму 52,3 миллионов долларов. В 2019 году республика намеревается увеличить объем поставок всего на чуть более 100 миллионов кВт.ч, за что надеется выручить 55,4 миллионов долларов. Однако уже в 2020 году прогнозируется рост объема экспорта электроэнергии до 3 миллиардов кВт.ч.

Общая же стоимость поставленной в соседние страны электроэнергии увеличится до 120,5 миллионов долларов.

При этом рост объема производимой в стране электроэнергии в 2018-2020 годы прогнозируется в 2,3 миллиарда кВт.ч. Так, в 2018 отечественными мощностями планируется вырабатывать 17667,4 миллиардов кВт.ч, в 2019 году - 19970,9 миллиардов кВт.ч, а в 2020 году - 19974,5 миллиардов кВт.ч электроэнергии.

Между тем, согласно Прогнозу, тарифы на электроэнергию для населения за этот период будут увеличены на 25,7%, с нынешних 14,65 дирамов до 18,41 дирамов за один кВт.ч. В частности, в 2018 году населению придется платить за электроэнергию на 7,9% больше, ровно на столько же вырастут тарифы в 2019 году, а в 2020 году намеревается увеличить цену на электроэнергию на 9,9%.

В среднем же тарифы на электроэнергию для всех категорий потребителей к 2020 году планируется увеличить на 33,3%.