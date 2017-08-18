В Узбекистане задержаны 90 лиц в рамках операции "Чистка-антитеррор"

18 августа 2017, 16:30 Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. В ходе операции "Чистка-антитеррор", проводимой с 30 июля в Ташкенте в преддверии празднования 26-летия независимости Узбекистана, были задержаны 90 лиц, скрывавшихся от органов следствия и суда за совершенные преступления, говорится в сообщении "Тренд" со ссылкой на сайт городского управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента.

Мероприятие проводится в целях обеспечения общественного порядка, безопасности граждан, профилактики правонарушений и чрезвычайных ситуаций в период подготовки к празднованию Дня независимости.

По данным ГУВД, за прошедший период в столице Узбекистана было проверено свыше 475,5 тысячи квартир, подвалов и чердаков, дома частного сектора, организации, учреждения и другие объекты.

Выявлено 44 факта преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято около семи килограммов наркотических веществ. Кроме того, установлено 16 фактов притоносодержания и сводничества, а также два факта незаконного хранения огнестрельного оружия.

День независимости в Узбекистане отмечается первого сентября.