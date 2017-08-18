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В Узбекистане задержаны 90 лиц в рамках операции "Чистка-антитеррор"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443498-ru.html

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18 августа 2017, 16:30       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. В ходе операции "Чистка-антитеррор", проводимой с 30 июля в Ташкенте в преддверии празднования 26-летия независимости Узбекистана, были задержаны 90 лиц, скрывавшихся от органов следствия и суда за совершенные преступления, говорится в сообщении "Тренд" со ссылкой на сайт городского управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента.
Мероприятие проводится в целях обеспечения общественного порядка, безопасности граждан, профилактики правонарушений и чрезвычайных ситуаций в период подготовки к празднованию Дня независимости.
По данным ГУВД, за прошедший период в столице Узбекистана было проверено свыше 475,5 тысячи квартир, подвалов и чердаков, дома частного сектора, организации, учреждения и другие объекты.
Выявлено 44 факта преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято около семи килограммов наркотических веществ. Кроме того, установлено 16 фактов притоносодержания и сводничества, а также два факта незаконного хранения огнестрельного оружия.
День независимости в Узбекистане отмечается первого сентября.

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