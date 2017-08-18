Таджикистан в пятерке стран, где проще всего получить визу

18 августа 2017, 16:32 Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Британский журнал Wanderlust travel опубликовал рейтинг стран, в которых проще всего получить туристическую визу. Четвертое место в ТОП-5 стран с упрощенной визовой процедурой занимает Таджикистан.

Рейтинг возглавляет Азербайджан, за ним следует Камбоджа, Шри-Ланка и Таджикистан. Замыкает пятерку самых простых для получения виз стран Вьетнам.

Авторы рейтинга отмечают, что в Таджикистане в прошлом году была выведена электронная виза, упрощающая процесс подачи заявки. Для подачи заявки достаточно отправить копию загранпаспорта. Виза выдается через 1-3 дня. Все, что остается нужно сделать, это распечатать визу и взять с собой во время поездки. "Просто и легко, как и должно быть", - подчеркивается в материале Wanderlust travel.

Стоимость визы в Таджикистан (единая для всех стран) - 50 долларов.