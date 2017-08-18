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Новости Кыргызстана

В Казахстане растет объем промышленных отходовВ Казахстане растет объем промышленных отходовТаджикистан в пятерке стран, где проще всего получить визуТаджикистан в пятерке стран, где проще всего получить визу

Турция планирует подписать таможенное соглашение с ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/turtciia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443496-ru.html

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18 августа 2017, 16:35       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Турция намерена подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил министр экономики Турции Нихайт Зейбекчи на выставке в Измире в пятницу, сообщает ТАСС.
86-я Измирская международная многоотраслевая ярмарка (ИМВ) проходит с 18 по 27 августа в Измире в Турции. "У нас есть предложение, чтобы Турция начала переговоры с Евразийским экономическим союзом о подписании таможенного соглашения, не нарушая соответствующего соглашения с ЕС, Турция хочет наладить и другое сотрудничество с ЕАЭС", - сказал Зейбекчи, выступая на пленарной сессии "Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере".
Он добавил, что рост товарооборота между РФ и Турцией в прошлом году на 30% - это "только начало". "Есть многие сектора сотрудничества - нефтехимия, сельское хозяйство и другие, - которые покажут нам новый потенциал. Соглашение о свободной торговле между РФ и Турцией приведет к новому уровню партнерства. Это соглашение включит и инвестиции", - отметил Зейбекчи.

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