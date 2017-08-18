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В Казахстане растет объем промышленных отходов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kazakhs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443495-ru.html

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18 августа 2017, 16:40       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Вице-министр энергетики РК Гани Садибеков представил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по экологическим вопросам в сфере регулирования парниковых газов и озоноразрушающих веществ", сообщает "Казинформ".
По его словам, общий объем накопленных отходов в Казахстане составляет 100 млн. тонн ТБО. "Остальное - промышленные отходы. И мы отмечаем тенденцию увеличения данных отходов, и считаем, что необходимо для стимулирования переработки промышленных отходов изменить сроки хранения для предприятий-переработчиков. Включить обращение с отходами в перечень паритетных видов деятельности, к которым применяются меры господдержки. Также необходимо усовершенствование в классификациях отходов в части разграничения опасных и неопасных отходов", - сказал он на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.
"Вторичные отходы не являются эмиссиями в окружающую среду, требуется внесение понятия "вторичное сырье" для отходов производства, таких как металлолом, золошлак, правил перехода отходов во вторичное сырье", - продолжил Садибеков. - "Так как, в Экологический кодекс были внесены поправки по временному хранению отходов со сроком до 6 месяцев, они не являются эмиссиями в окружающую среду.
К сожалению, норма действует только для предприятий, которые не образуют отход и передают их сторонним предприятиям для утилизации, переработки, удаления отходов". Садибеков также подчеркнул, что законопроект окажет содействие на развитие отрасли в целом. "Для того, чтобы все привести в соответствие с международными требованиями, так как на сегодняшний день мы прорабатываем вопросы в соответствии экологического законодательства и требованиями ОЭСР, и считаем, что принятие данного законопроекта будет способствовать развитию отрасли обращения с отходами, переработки с получением продукции из вторсырья и даст стимул для успешной реализации Концепции перехода к Зеленой экономике", - заключил он.

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