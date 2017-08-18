В Кыргызстане отмечают День военной авиации

18 августа 2017, 16:53 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. Ежегодно 18 августа отмечается День военной авиации Кыргызстана. В этом году войсковая часть 23565 Сил воздушной обороны (СВО) Вооруженных сил КР отмечает свою 58-ю годовщину со дня образования. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

В мероприятиях, посвященных этой дате, приняли участие личный состав и руководство Сил Воздушной Обороны, военнослужащие Бишкекского гарнизона, ветераны-авиаторы.

На торжестве с поздравительной речью выступил начальник штаба части полковник Руслан Абдулдабеков. Отличившимся военнослужащим приказом Командующего СВО были вручены награды. Завершилось мероприятие праздничным концертом и показательными полетами авиационной техники.

Историческая справка

Военная авиация нашей республики берет начало с декабря 1941 года. В то трудное и тревожное для советского народа время на правительственном уровне было принято решение об эвакуации в глубокий тыл Одесской авиационной школы пилотов. Формирование этого военного учебного заведения началось еще до войны, в ноябре 40-го года на базе 21 авиационной дивизии в г. Одесса. И уже 23 февраля 1941 года эта школа начала боевую учебу.

С перебазированием школы пилотов во Фрунзе, на земле Кыргызстана и Казахстана началась учебно-летная подготовка курсантов. В течение января-апреля 1942 года была проделана огромная работа по подготовке материальной базы и созданию условий для нормальной работы училища. 3 января 1942 года состоялся первый выпуск курсантов. Всего было выпущено 52 авиатора.

В августе 1945 года школа пилотов была переименована в Одесское военное училище летчиков истребительной авиации ПВО Красной Армии и до мая 1947 года готовила кадры для ПВО страны.

С июня 1947 года это военное училище получило новое название – Фрунзенское военное авиационное училище летчиков ВВС СССР.

Одним из первых в ВВС СССР это учебное заведение приступило к подготовке авиационных кадров для вооруженных сил развивающихся стран. 20 декабря 1956 года во Фрунзе прибыла первая группа иностранных военнослужащих в количестве 15 человек. Уже через два года училище полностью переквалифицировалось для обучения иностранных летчиков.

6 августа 1959 года Фрунзенское военное авиационное училище летчиков было реорганизовано в 5 Центральные курсы по подготовке и усовершенствованию авиационных кадров (5-е ЦК ПУАК).

18 августа 1959 года на территории Кыргызстана был развернут учебный авиационный полк (войсковая часть 23565), на базе которого и сформирована в/ч 23565 СВО ВС КР.

В период с 1957 по 1992 годы на этих курсах подготовлено 21 682 человека из 54 стран, по 110 авиационным специальностям, в том числе 5698 летчиков, 749 штурманов, 469 офицеров боевого управления, 165 стрелков-радистов, 8998 авиатехников и более 5000 других специалистов.

После провозглашения независимости, Кыргызстан в 1992 году приступил к созданию своих Вооруженных Сил. Под юрисдикцию были приняты все воинские части, в том числе и летные, расположенные на территории республики.