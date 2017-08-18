В Бишкеке девушка с особой жестокостью камнем убила парня

18 августа 2017, 16:17 Комментарии

В Бишкеке в районе пересечения улиц Гоголя и Джумабекова 22-летняя девушка с особой жестокостью убила парня. Об этом сообщают в ГУВД столицы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 17 августа. Примерно в 16.00 на пульт "102" поступило сообщение о том, что горожанами обнаружен избитый до полусмерти молодой человек на улице Джумабекова.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили окровавленного молодого человека. Рядом с ним находилась девушка, ее руки также были в крови, неподалеку находился камень, предположительно - орудие убийства.

"От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи. 22-летняя девушка была задержана и водворена в ИВС ГУВД г. Бишкек. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 104 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК КР", - сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Адыл Оморов.