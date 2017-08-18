Разаков: Мы заинтересованы в реализации программ сотрудничества в военной сфере в рамках ОДКБ

18 августа 2017, 16:05 Комментарии

Мы заинтересованы в реализации программ сотрудничества в военной сфере в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом вице-премьер-министр Жениш Разаков сказал 18 августа, в ходе рабочей встречи с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества в формате ОДКБ Олегом Бочкаревым.

Разаков отметил, что одним из важных результатов деятельности Межгосударственной комиссии военно-экономического сотрудничества ОДКБ в 2016 году стало утверждение Программы военно-экономического сотрудничества государств-членов ОДКБ на период до 2017 года, что позволит обеспечить согласованное использование имеющегося научно-технического и производственно-технического потенциала государств-членов Организации.

В свою очередь заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев сообщил, что в рамках трехдневной рабочей поездки российская делегация ознакомится с производственным процессом на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

"После осмотра предприятий для каждого предприятия будет создана рабочая группа, подобрано предприятие-партнер, окажем техническую помощь. В рабочих группах также будут состоять представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и российской государственной компании "Рособоронэкспорт". Мы рассчитываем, что эти рабочие группы будут работать с каждым предприятием индивидуально. До апреля мы планируем выездное заседание совета коллегии ВПК по сотрудничеству в рамках ОДКБ", — сообщил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев.