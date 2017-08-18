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Кыргызстанка попала в ДТП в Москве и нуждается в помощи

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443491-ru.html

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18 августа 2017, 16:16       Комментарии

Кыргызстанка Анара Шамшибек кызы попала в ДТП в Москве, она получила множественные травмы и нуждается в помощи в лечении. Об этом сообщает интернет пользователь Павел Кузьмин.
"В Москве наша соотечественница попала в ДТП. Девушка сирота. Диагноз Анары неутешительный. Завтра 19 августа ее выписывают из больницы, так как не могут оплачивать ее госпитализацию, потому что она гражданка другой страны. Операция в Москве стоит 300 тысяч рублей. Перевезти ее в Бишкек стоит около 150 тысяч рублей. Стоимость операции в Кыргызстане не уточнял", — говорится в сообщении.
Анара Шамшибек кызы получила повреждение тазобедренной области, перелом голени и руки, а также ушиб легкого, сотрясение головного мозга и другие травмы.
Оказать помощь можно связавшись с пострадавшей по WhatsApp: +79299896560
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