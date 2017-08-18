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Президент Татарстана: Чингиз Айтматов сын двух братских народов – кыргызского и татарского

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443490-ru.html

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Творчество Айтматова имеет огромное значение для развития мировой и национальной культуры – Атамбаев

18 августа 2017, 16:27       Комментарии

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил приветствие в адрес участников международного форума "Айтматовские чтения: диалог культур", который проходит 18 августа в Бишкеке, сообщает пресс-служба Минкультуры.
"От имени всего культурного сообщества Татарстана сердечно приветствую вас на форуме, посвященном творчеству выдающегося писателя Чингиза Айтматова. Тысячелетняя история татарской письменной культуры неразрывно связана с духовными традициями словесного искусства тюркских народов. Отношение к книгам у татар всегда было в высшей степени уважительным и почтительным", – говорится в послании.
Минниханов отметил, что Чингиз Айтматов – это явление мировой культуры.
"Но, прежде всего, он сын двух братских народов – кыргызского и татарского. Корни писателя тесно связаны с республикой. Он глубоко знал татарскую литературу, высоко ценил творчество Габдуллы Тукая и Галимджана Ибрагимова. Татарстан чтит память о Чингизе Айтматове. Его имя носит одно из старейших учебных заведений республики – Кукморская гимназия, а также улица в Казани", – добавил президент и пожелал участникам форума плодотворной работы, интересных литературных дискуссий, и, конечно же, творческих успехов во благо развития и процветания современной литературы.

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