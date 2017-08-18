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Шойгу рассказал об укреплении военных позиций России в Центральной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/shoigu-ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443489-ru.html

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Фото — День военной авиации Кыргызстана

18 августа 2017, 16:14       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17./Кабар/. Россия укрепляет позиции в Центральной Азии, где сохраняется нестабильная обстановка из-за вооруженного конфликта в Афганистане, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства в пятницу, сообщает РИА Новости.
"Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооружённый конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками "Талибан"* и ИГИЛ*", — заявил Шойгу.
Он отметил, что Центрально-Азиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа, на сегодняшний день является одним из важнейших.
"Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооружёнными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе", — подчеркнул министр.
Он напомнил, что в июле в рамках внезапной проверки боевой готовности впервые совместно с таджикистанскими военнослужащими проведены тренировки по стрельбе и управлению огнём с применением реактивных систем залпового огня "Ураган" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
"Отработаны удары по условным целям противника оперативно-тактической авиацией. В ходе проверки войска подтвердили способность выполнять учебно-боевые задачи по общему замыслу и в единой оперативной обстановке", — сказал Шойгу.
Он добавил, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями вооружённых сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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