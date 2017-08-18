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В Узбекистане создается госфонд поддержки развития предпринимательства

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443488-ru.html

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18 августа 2017, 16:22       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. При Кабинете министров Узбекистана будет создан государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности, следует из соответствующего постановления президента страны, сообащет агентство "Тренд".
Согласно документу, основная задача фонда — предоставление субъектам малого предпринимательства финансовой поддержки.
Фонд будет предоставлять поручительство и компенсации по кредитам коммерческих банков, а также ресурсы коммерческим банкам для финансирования проектов в сельском хозяйстве, в первую очередь, направленных на создание энергоэффективных теплиц, развитие животноводства, птицеводства, рыболовства, кролиководства, пчеловодства, виноградарства и садоводства, в сфере переработки сельхозпродукции, создания инфраструктуры по хранению плодоовощной продукции и логистических центров, связанных с ее транспортировкой.
Поручительства субъектам малого предпринимательства по кредитам коммерческих банков будут предоставляться в размере до 50 процентов включительно от суммы кредита, но не более 500 тысяч долларов, компенсации на покрытие процентных расходов - по кредитам, сумма которых не превышает одного миллиона долларов в эквиваленте.
Источниками ресурсной базы фонда являются первоначальный взнос в фонд в виде денежных средств Гарантийного фонда малых промышленных зон в Ташкенте и Гарантийного фонда развития малого предпринимательства в размере 50 миллионов долларов и 100 миллиардов сумов соответственно с последующим упразднением этих фондов. В ресурсную базу фонда будут направляться также средства госбюджета в пределах ежегодно утверждаемых ассигнований на эти цели (в 2017 году - 100 миллиардов сумов), часть ежегодной чистой прибыли Центробанка, направляемой в госбюджет, иностранные кредиты и гранты.
Глава Узбекистана освободил Фонд от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, с целевым направлением высвобождаемых средств на укрепление его ресурсной и материально- технической базы.

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