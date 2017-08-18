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Кыргызстанцы собрали 10-летней Надежде из Каракола деньги на протез для глаза

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443487-ru.html

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18 августа 2017, 16:03       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Неравнодушные кыргызстанцы собрали 10-летней жительнице города Каракола Надежде Кисилёвой деньги для покупки стеклянного протеза для левого глаза. Об этом агентству "Кабар" рассказала мама девочки Ольга Осипова.
Она не уточнила, кто помог ее дочке, поблагодарив всех неравнодушных людей, оказавших ей помощь.
"Сейчас у Надежды всё хорошо, она чувствует себя намного лучше", - сказала Осипова.
Ранее "Кабар" сообщал, у Надежды врождённая глаукома и она уже перенесла одну операцию в детстве, операцию проводили в больнице Каракола. Позже ей удалили левый глаз. Ей нужно было поставить глазной протез, который стоит 21 тысячу сомов. Надежда иногда приходит на базар Каракола и просит подаяние, чтобы попытаться собрать необходимую сумму.
Осипова добавила, что для ее семьи даже эта небольшая сумма неподъемная, так как она не имеет постоянной работы, перебивается временными подработками, а заработанных денег едва хватает на повседневные нужды.
Фотографию сделала Нурайым Эрнисова и опубликовала на своей странице в "Фейсбуке".

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