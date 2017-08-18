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Батыралиев: Санитарное состояние в медучреждениях Бишкека хуже, чем в регионах

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/batyralie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443486-ru.html

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18 августа 2017, 16:05       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Санитарное состояние медицинских учреждений в Бишкеке и вокруг столицы просто ужасающее, особенно санузлов и туалетов. В регионах ситуация лучше. Об этом министр здравоохранения Талантбек Батыралиев сказал 18 августа на традиционной пятничной планерке министерства.
"Медицинские учреждения должны отличаться чистотой. Пусть будет старое здание, но чистое и, как прежде, чтобы наши больницы пахли медициной, а не другими посторонними запахами", – сказал Батыралиев, добавив, что он объездил страну, каждый ФАП, ГСВ, больницу (около 85% всех организаций здравоохранения), сделал себе отметки.
"В хорошем состоянии, к примеру, находится Беловодская больница, хотя некоторые её здания 20-30 годов прошлого века. Там решают совсем другие проблемы: от изношенности полностью сгнила и не держит сварку система водопровода, но, тем не менее, персонал выходит из положения и содержит больницу в соответствующем виде", – сказал министр.
По его словам, в неплохом состоянии Жайыльская больница. При одинаковых условиях лучших результатов добивается также Ноокенская, Ала-Букинская, Ноокатская, Ак-Сыйская территориальные больницы, Ошская областная детская больница, Ак-Суйский женский неврологический диспансер и другие.
"На их фоне, к сожалению, наблюдается совсем иная ситуация в национальных центрах, которые, казалось бы, наоборот должны быть образцом руководства, ведения новых методов лечения и диагностики и образцового санитарного состояния", - сказал глава Минздрава.
Он также указал на заброшенные и заваленные мусором подвальные помещения. Многие руководители больниц указали, что государство не выделяет на благоустройство и порядок средства.
"Тогда почему у других получается?" - спросил министра, отметив, что руководитель на то и руководитель, чтобы выходить из положения и обеспечивать санитарное состояние своих больниц и соблюдать правила инфекционного контроля.

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