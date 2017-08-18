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В студенческие годы в Москве мы покупали книги Айтматова за валюту для друзей из СССР – доктор из Марокко

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-studenc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443485-ru.html

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18 августа 2017, 15:27       Комментарии

В арабских государствах произведения Чингиза Айтматова не пользуются большой популярностью, как, например, в европейской зоне и странах СНГ. Президент Ассоциации дружбы Марокко-Россия доктор Абделлатиф Эль Бахрауи в интервью агентству "Кабар" рассказал, с чем же это связано и что нужно сделать для актуализации произведений кыргызского писателя на арабском языке.
- Как Вы впервые познакомились с творчеством Чингиза Айтматова?
- Впервые имя Чингиз Айтматов я услышал в свои студенческие годы в Москве. Тогда наши друзья просили купить им книги за иностранную валюту где-то в потайных местах, потому что его книги выпускались ограниченным тиражом и были в дефиците. Мы по возможности старались им помочь приобрести желанные книги, но сами их не читали.
- Вы узнали об Айтматове, когда жили в Москве. А популярен ли он в Марокко?
- Марокко, как вы знаете, являлось раньше французской колонией, поэтому там раньше больше преобладало влияние французской литературы и культуры. К сожалению, творчеством Айтматова у нас мало кто знаком.
- Целью сегодняшнего форума "Айтматовские чтения: диалог культур" является популяризация произведений Айтматова в арабских государствах. Есть ли у вас уже какие-нибудь идеи по этому поводу?
- Когда я получил приглашение принять участие в данном форуме, я сразу же принялся искать всякого рода информацию о Чингизе Айтматове и выяснил для себя, что он был не только великим писателем, но и большим дипломатом. Все его заслуги высоко ценились и ценятся, что делает его личностью с мировым именем. Когда я прилечу в Марокко, я обязательно буду искать в библиотеках его книги, и буду пропагандировать его имя и произведения. Я уверен, что найду много последователей в своей стране.
- Чем для Вас был интересен форум?
- Данное мероприятие подарило мне много новых знакомств с интересными и интеллигентными людьми, которые еще глубже раскрыли мысли и философию великого писателя. Я думаю, мы найдем много интересных способов передачи услышанных здесь знаний на территории арабских государств. Я надеюсь, что мы еще вернемся в Бишкек и продолжим эту традицию чтения Айтматовских произведений. Ну и, конечно же, мы будем рады видеть вас у себя в Марокко.
Беседовала Нуркыз Сабырова

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