В студенческие годы в Москве мы покупали книги Айтматова за валюту для друзей из СССР – доктор из Марокко

18 августа 2017, 15:27 Комментарии

В арабских государствах произведения Чингиза Айтматова не пользуются большой популярностью, как, например, в европейской зоне и странах СНГ. Президент Ассоциации дружбы Марокко-Россия доктор Абделлатиф Эль Бахрауи в интервью агентству "Кабар" рассказал, с чем же это связано и что нужно сделать для актуализации произведений кыргызского писателя на арабском языке.

- Как Вы впервые познакомились с творчеством Чингиза Айтматова?

- Впервые имя Чингиз Айтматов я услышал в свои студенческие годы в Москве. Тогда наши друзья просили купить им книги за иностранную валюту где-то в потайных местах, потому что его книги выпускались ограниченным тиражом и были в дефиците. Мы по возможности старались им помочь приобрести желанные книги, но сами их не читали.

- Вы узнали об Айтматове, когда жили в Москве. А популярен ли он в Марокко?

- Марокко, как вы знаете, являлось раньше французской колонией, поэтому там раньше больше преобладало влияние французской литературы и культуры. К сожалению, творчеством Айтматова у нас мало кто знаком.

- Целью сегодняшнего форума "Айтматовские чтения: диалог культур" является популяризация произведений Айтматова в арабских государствах. Есть ли у вас уже какие-нибудь идеи по этому поводу?

- Когда я получил приглашение принять участие в данном форуме, я сразу же принялся искать всякого рода информацию о Чингизе Айтматове и выяснил для себя, что он был не только великим писателем, но и большим дипломатом. Все его заслуги высоко ценились и ценятся, что делает его личностью с мировым именем. Когда я прилечу в Марокко, я обязательно буду искать в библиотеках его книги, и буду пропагандировать его имя и произведения. Я уверен, что найду много последователей в своей стране.

- Чем для Вас был интересен форум?

- Данное мероприятие подарило мне много новых знакомств с интересными и интеллигентными людьми, которые еще глубже раскрыли мысли и философию великого писателя. Я думаю, мы найдем много интересных способов передачи услышанных здесь знаний на территории арабских государств. Я надеюсь, что мы еще вернемся в Бишкек и продолжим эту традицию чтения Айтматовских произведений. Ну и, конечно же, мы будем рады видеть вас у себя в Марокко.

Беседовала Нуркыз Сабырова