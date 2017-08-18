АКИpress выражает соболезнования в связи с кончиной Сталбека Асакеева (некролог)

18 августа 2017, 15:28 Комментарии

Информационное агентство АКИpress выражает соболезнования родным и близким в связи с кончиной Асакеева Сталбека Амантуровича. Председатель совета ветеранов пограничной службы скончался 17 августа в возрасте 64 лет.

С.Асакеев родился 11 июня 1953 года в селе Сары-Камыш Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в семье учителя. В 1971 году поступил в Кировское авиационно-техническое училище, которое окончил в 1975 году. Затем поступил во Всесоюзный юридический заочный институт, который успешно окончил в 1994 году.

В 1979-1986 годах служил в Афганистане в качестве борттехника на военном вертолете и дважды был ранен. Затем долгое время служил в пограничной службе.

С.Асакеев проработал на руководящих должностях на универсальной бирже "Кыргызстан", в Каракольской госадминистрации, в компании "Интерэнергохолдинг" и в Аппарате правительства Кыргызстана.

До сегодняшнего дня Сталбек Асакеев был председателем совета ветеранов пограничной службы.

За вклад в обеспечение безопасности СССР и Кыргызстана дважды был награжден орденом "Красная звезда", медалями "За отвагу", "За мужество", почетной грамотой высшего совета СССР, "Почетный пограничник СНГ" и другими государственными наградами.

Сталбек Асакеев 43 года прожил в браке с Розой Асакеевой, воспитал 2 детей и 5 внуков.