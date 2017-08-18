Предоставление муниципального жилья и асфальтирование дорог - о чем говорили горожане на личном приеме у мэра Бишкека?

18 августа 2017, 15:36 Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов провел личный прием граждан. Как сообщает пресс-служба мэрии, на встрече горожане поднимали вопросы предоставления муниципального жилья, установки столбов электроснабжения и асфальтирования дорог, предоставления земельного участка и оказания материальной помощи для проведения операции.

"По всем обращениям мэр поручил соответствующим службам и главам муниципальных районных администраций решить все вопросы по мере возможности в оперативном порядке", - сообщили в мэрии.

На приеме также присутствовали главы муниципальных администраций, начальники структурных подразделений и городских служб.