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Предоставление муниципального жилья и асфальтирование дорог - о чем говорили горожане на личном приеме у мэра Бишкека?

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443483-ru.html

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18 августа 2017, 15:36       Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов провел личный прием граждан. Как сообщает пресс-служба мэрии, на встрече горожане поднимали вопросы предоставления муниципального жилья, установки столбов электроснабжения и асфальтирования дорог, предоставления земельного участка и оказания материальной помощи для проведения операции.
"По всем обращениям мэр поручил соответствующим службам и главам муниципальных районных администраций решить все вопросы по мере возможности в оперативном порядке", - сообщили в мэрии.
На приеме также присутствовали главы муниципальных администраций, начальники структурных подразделений и городских служб.

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