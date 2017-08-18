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"Агитаторы" кандидата в президенты украли у пенсионеров деньги на похороны

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365017_ag...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443482-ru.html

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Минобразования: День знаний не будут переносить из-за Курман айта

18 августа 2017, 15:28       Комментарии

В социальной сети Facebook пользователь Юлень Ка разместила публикацию, в которой рассказывается о мошенниках, действующих по новой схеме.
В сообщении говорится, что несколько молодых людей, представившись агитаторами одного из кандидатов в президенты, принесли пенсионерам продуктовые пакеты. Пожилые люди с радостью открыли двери, так как живут незажиточно.
Однако войдя в дом, псевдоагитаторы начали расхваливать своего кандидата. Спустя небольшой промежуток времени они удалились из дома. Позднее пенсионеры поняли, что стали жертвами грабителей. Пользователь Юлень Ка просит граждан быть бдительными, так как воры стали более изощренными.
"Хочу, чтобы вы предупредили одиноких пожилых людей, чтобы не разговаривали и не впускали в дом аферистов, которые агитируют голосовать! Просто за стариков обидно", - говорится в публикации.

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