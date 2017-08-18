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УВД Ошской области: Акжол живет с мамой в хороших условиях

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365016_yv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443481-ru.html

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18 августа 2017, 15:45       Комментарии

УВД Ошской области прокомментировало нашумевшее видео, в котором главным героем является 10-летний мальчик по имени Акжол. Отметим, на кадрах мальчика против его воли забирают две женщины, одна из которых является его матерью. В свою очередь он плачет и всячески сопротивляется, цепляясь за пожилую женщину, которая приходится ему бабушкой.
Как сообщает пресс-служба УВД Ошской области, мальчик на видео А.М. уулу родился 12 февраля 2007 года. С 2008 года он проживал с бабушкой и она его воспитывала. А с его мамой проживают двое детей - сестра 2008 года рождения и брат 2016 года рождения.
В 2016 году в автокатастрофе погиб его отец М.Орозалиев, а до этого он с женой работал в России, в связи с чем мальчика воспитывала бабушка (vb.kg - мама Орозалиева). Мама мальчика Э.Таштутова, работая в России, построила дом, и создав условия для детей, попросила свекровь отдать сына, однако бабушка не отпустила внука. После чего Таштутова обратилась в суд, который решил отдать ребенка маме, учитывая условия проживания.
Судебные исполнители вместе с представителями айыл окмоту и инспекцией по работе с несовершеннолетними поехали в дом бабушки, чтобы провести разъяснительную работу и вернуть ребенка маме.
Как отмечает УВД Ошской области, видео было снято ранее, а сейчас ребенок проживает с мамой в хороших условиях. "Он может видеться с бабушкой, когда он хочет", - сообщает пресс-служба.
Отметим, сегодня также в сети появилось новое видео, в котором 10-летний Акжол снова плачет, а сотрудники милиции его тащат к машине. Сообщалось, что он сбежал от мамы и вернулся к бабушке.
Также в сети появилось видео, на котором снят сам Акжол. Он говорит, что больше никуда не уйдет и будет жить с мамой. "Я плакал только потому, что бабушка говорила, если я уйду, то она умрет", - говорит он на видео.
Однако пользователи не верят словам мальчика, предполагая, что он свой монолог выучил под диктовку.

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