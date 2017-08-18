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Из-за угрозы терактов сотрудники УПМ будут останавливать водителей в КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443480-ru.html

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Разаков: Кыргызстан заинтересован в сотрудничества в военной сфере в рамках ОДКБ

18 августа 2017, 15:33       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Главное управление патрульной милиции МВД Кыргызстана проведет по республике рейд, в связи с угрозой терактов, сказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан заместитель председателя ГУПМ Ыманалы Саркулов.
Ранее Госкомитет национальной безопасности призвал население к бдительности в связи с усилением попыток организации терактов в стране. Угроза исходит от международных террористических организаций.
"Сотрудники УПМ будут проверять подозрительные машины, а пеший патруль будет обращать внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах. Сложно сказать какие авто и водители будут считаться подозрительными, в основном это зависит от поведения участников движения. Все сотрудники проинструктированы с учетом имеющегося опыта", - сказал замглавы ГУПМ.
По его словам, рейд начнется 21 августа и продлится до начала сентября. Меры также связаны с празднованием Дня независимости Кыргызстана и началом учебного года.
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