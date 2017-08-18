Из-за угрозы терактов сотрудники УПМ будут останавливать водителей в КР

18 августа 2017, 15:33 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Главное управление патрульной милиции МВД Кыргызстана проведет по республике рейд, в связи с угрозой терактов, сказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан заместитель председателя ГУПМ Ыманалы Саркулов.

Ранее Госкомитет национальной безопасности призвал население к бдительности в связи с усилением попыток организации терактов в стране. Угроза исходит от международных террористических организаций.

"Сотрудники УПМ будут проверять подозрительные машины, а пеший патруль будет обращать внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах. Сложно сказать какие авто и водители будут считаться подозрительными, в основном это зависит от поведения участников движения. Все сотрудники проинструктированы с учетом имеющегося опыта", - сказал замглавы ГУПМ.

По его словам, рейд начнется 21 августа и продлится до начала сентября. Меры также связаны с празднованием Дня независимости Кыргызстана и началом учебного года.

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