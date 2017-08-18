Командира эсминца США накажут после инцидента с гибелью семи моряков

18 августа 2017, 15:16 Комментарии

Бишкек, 18.08.17. /Кабар/. Командир и два старших офицера американского эсминца USS Fitzgerald будут отстранены от службы на корабле в связи со столкновением судна с филиппинским контейнеровозом, в результате которого погибли семь моряков. Об этом в ночь на пятницу, 18 августа, сообщил представитель Военно-морских сил США адмирал Уильям Моран на пресс-конференции в Пентагоне.

Еще девять моряков, включая тех, кто нес вахту в момент столкновения, понесут дисциплинарное наказание. "Члены экипажа совершили серьезные ошибки", - пояснил Моран, пишет DW.

В частности, несшие вахту военнослужащие "потеряли контроль над ситуацией" и не смогли вовремя предпринять действия для предотвращения трагедии, посетовал представитель американских ВМС. В то же время расследование причин произошедшего продолжается, отметил Моран.

17 июня эсминец USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнерным судном в 100 километрах к юго-западу от военной базы США Йокосука, находящейся на территории Японии.

Американский военный корабль получил повреждение по правому борту, в результате чего на судно проникла вода. В поврежденных во время столкновения отсеках эсминца были обнаружены тела семи моряков.