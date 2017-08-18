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Исполнилось 25-лет установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Португалией

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443477-ru.html

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18 августа 2017, 15:05       Комментарии

Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев и глава МИД Португалии Аугушт Сантуш Силва обменялись поздравительными телеграммами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба МИД. "В год, когда исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Португалией и Кыргызстаном, мне хотелось бы выразить свое удовлетворение высоким уровнем двухсторонних отношений, сложившихся между нашими двумя странами, а также стремление к их углублению в политической, экономической и культурной областях. Сотрудничество между Португалией и Кыргызстаном не ограничивается только двухсторонним уровнем отношений. Оно также развивается в рамках международных организаций и многосторонних форумов, в том числе Организации объединенных наций и отношений Европейского союза со странами Центральной Азии" - говорится в послании португальского министра.
В свою очередь Э.Абдылдаев отметил, что за четверть века две страны регулярно поддерживали теплые отношения и настроены на обогащение сотрудничества практическими делами в будущем.
"Уверен, что дальнейшее расширение политических контактов, взаимная поддержка на международной арене, укрепление торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарного обмена отвечают интересам наших стран и способствуют сближению наших народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

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