Учеба в школах КР начинается 4 сентября

18 августа 2017, 14:46 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. 1 сентября во всех школах Кыргызстана пройдет День знаний, но учеба начнется с 4-го числа, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Ранее Министерство труда и социального развития этот день объявило выходным в связи с мусульманским праздником Курман айт.

По данным Министерства образования и науки, 1 сентября в 10.00 по всей стране начнутся торжественные линейки, после которых для школьников проведут тематические уроки и классные часы.

Традиционно первый урок посвятят истории и культуре Кыргызстана.

В ведомстве уточняют, что 1 сентября праздничный день, а не учебный. Учебный год для всех школьников страны начнется 4 сентября.

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