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Учеба в школах КР начинается 4 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443475-ru.html

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Минтруда: 1 сентября определен днем празднования Курман айта

18 августа 2017, 14:46       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. 1 сентября во всех школах Кыргызстана пройдет День знаний, но учеба начнется с 4-го числа, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.
Ранее Министерство труда и социального развития этот день объявило выходным в связи с мусульманским праздником Курман айт.
По данным Министерства образования и науки, 1 сентября в 10.00 по всей стране начнутся торжественные линейки, после которых для школьников проведут тематические уроки и классные часы.
Традиционно первый урок посвятят истории и культуре Кыргызстана.
В ведомстве уточняют, что 1 сентября праздничный день, а не учебный. Учебный год для всех школьников страны начнется 4 сентября.
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