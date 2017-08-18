Десять "нельзя" в соцсетях — об этикете в Интернете

18 августа 2017, 14:56 Комментарии

Мой утренний ритуал, связанный с редкой зарядкой и банными процедурами (они чаще), был нагло нарушен. Вот уже три года, прежде чем встать и тоскливым взглядом окинуть постель, я хватаюсь за смартфон в надежде, что за ночь мою фотку в кабине самолета или пост с мыслями, "достойными" Конфуция, лайкнули...

Да что вам говорить, мы давно стали заложниками соцсетей и "лайковыми" наркоманами. Мы все больше времени тратим на соцсети, чем на общение с родными и даже женами, хотя последнее мне пока не грозит.

Несмотря на то что СС занимает все больше места в нашей жизни, действия некоторых пользователей можно сравнить с поведением одного нехаляльного животного. Несколько лет назад кавээнщики предложили переиначить некоторые библейские заповеди на современный лад, в стиле "не убий время в" Одноклассниках". Конечно, это был юмор, но без этикета в соцсетях никуда, и нижеследующие примеры это докажут.

Покорми тролля Троллинг и провокации - чудесные вещи, они часто помогают при комплексах. Ребята, все отлично, только один нюанс - я не хочу быть в роли лекарства, поэтому игнор вам и совет искать другие методы лечения своих проблем.

Бокс по переписке Старая шутка, что "чем меньше зубов, тем сдержаннее речь" для многих уже давно неактуальна. Читая некоторые войны в комментах или споры в личках, можно освежить в памяти все маты, виды казней и даже позиции Камасутры. В народе это получило меткое определение "бокс по переписке". Соцсети уже стали публичной площадкой, поэтому извольте вести себя так же прилично, как на улице, вы же не кроете там всех матом.

Живу, чтобы есть Пользователи, как и люди, бывают разные - для кого-то милое дело воевать в просторах соцсетей, а кто-то считает, что война войной, а обед по расписанию. Утром капучино с идеальной пенкой или эспрессо (иногда с буквой "к"), на обед стейк, а на ужин бокал шато-буржуньона с рыбой. Откуда я это знаю? Да по вашей ленте. Ребята, реально, я не ваша мама, мне неинтересно, чем вы питаетесь, а обилие подобных фото заставляет думать, что, кроме еды, больше ничего вас не интересует.

Человек я светский теперь Вчера я пил пиво, позавчера текилу, а три дня назад вместе с 300 граммами виски лихо отплясывал на танцполе. Впрочем, зачем я все это говорю, ведь многие и так уже в курсе - подруга в режиме реального времени уже выставила в Instagram снимки с тусовки и моими фотографиями. Все, кто мог, уже позавидовал или осудил.

"Эхх, при Союзе таких "стукачами" называли, причем добровольными, а вы их друзьями считаете", - мудро сказал сосед Акыл байке.

Если без шуток, то выкладывайте фото и селфи на здоровье, но только с собой любимым. Это моя жизнь, и что делаю, пью, сплю или гуляю - это мое личное дело, и миру об этом знать совсем необязательно. После того как вас отучили делать групповое селфи, следующий абзац про вас.

Самолет взлетит и без вашего селфи Именно так шутят над теми, кто выкладывает сотни фотографий, собираясь в путешествие, причем не важно, в туалет или Турцию. Особо тяжелый случай, когда человек привык описывать каждый свой шаг и любое изменение настроения. В результате я знаю о вас больше, чем о себе. Вердикт: отписаться!

Кстати, чем больше вы выкладываете о себе информации, тем больше вам благодарны преступники. Ваша внешность, расположение квартиры (геотег) и ее обстановка, нынешнее местопребывание (чекин в кафе, Турции)... - для тех же домушников эта информация на вес золота, причем вашего. И самое главное, не выкладывайте информацию о своих детях и их снимки, опять же в целях безопасности.

Что мне делать? Есть пользователи, которые часто спрашивают, что им надеть или куда сходить, в общем, гуру бытовых вопросов. Мне иногда интересно, а как вы вообще дожили до своих лет? Или просто мама сейчас не дома?

Ты ж мене пидманула Недавно "кинула" дружбу красотка, а ее фото в красном платье заставило восхищенно цокать добрых пять минут.

"Вот он, мой джекпот", - счастливо подумал я и дрожащими от радости руками добавил в друзья.

Вот именно на такую реакцию и рассчитывали эсэмэмщики одного из кандидатов в президенты - ее хроника состояла из соблазнительных женских фоток и не менее манящих обещаний, правда, только политических. Понимаю, что это их работа, но я эгоист и не собираюсь быть обманутым. Вердикт: блокировка!

Как чуть не началась международная кибервойна В начале августе разразился скандал с моделью Сусанной Егорян. За нее вступился сайт Армениан Репорт с очень провокационной статьей "Обыкновенный киргизский фашизм". И соцсети Кыргызстана вновь взорвались. Однако товарищи из Армении рассказали, что, кроме названия, этот ресурс не имеет никакого отношения к их стране и вообще это сайт-фэйк. Но многие уже пошли на поводу чужой информационной войны.

Ребята, прежде чем выкладывать, постарайтесь проверить информацию на достоверность и не окажется ли она вредной. Сейчас с помощью соцсетей можно мгновенно ввести в заблуждение людей по всему миру.

Сам с собой Иногда замечаю, что некоторые лайкают свои же публикации. Естественно, цель большинства публикаций - получить от лайков удовлетворение, и когда вы ставите "Класс" самому себе, это наводит на вполне определенные ассоциации...

Прямые эфиры Свист пуль, взрывы гранат, движение танковых колонн, и я поставленным голосом рассказываю о боевых действиях в прямом эфире... Такая вот детская мечта была не только у меня. Теперь Facebook - мечты сбываются, и выйти в прямые эфиры может каждый, что, собственно, каждый и делает. Раздражает, ведь 99 процентов ваших эфиров не несут никакой полезной нагрузки. Смотреть на вашу часто неубранную комнату - удовольствие ниже среднего.

Я написал эти советы и понял, что сам не всегда им следую, но обещаю, что буду меняться. И в завершение вспоминаются слова нашего великого писателя Чингиза Айтматова, что "тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день".

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