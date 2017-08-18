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Как снижают количество ДТП в Кыргызстане, рассказали в милиции

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443473-ru.html

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18 августа 2017, 15:04       Комментарии

Бишкек, 18 авг - Sputnik. О мерах по снижению количество дорожно-транспортных происшествий рассказал заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР Ыманалы Саркулов во время видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
Тема видеомоста Бишкек - Минск - Ереван - Астана - Сухум посвящена неутешительной статистике стран СНГ по ДТП и как можно остановить смерть на дорогах.
Саркулов подтвердил, что статистика неутешительная - по сравнению с прошлым годом есть рост ДТП на 6,9 процента, но количество смертей снизилось на 19,2 процента. При этом число пострадавших увеличилось на четыре процента.
"Для обеспечения безопасности нами проводится ряд профилактических и превентивных мер", - сообщил Саркулов.
По его словам, также имеется один комплекс фото и видео-фиксации. Утверждены нормативно-правовые акты, которые предполагают, что до 40 процентов от штрафов будут поступать в бюджет местных органов власти для улучшения системы фото и видео-фиксации. Замначальника уверен, что это позволит повысить ответственность участников дорожного движения и снизит количество ДТП.
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