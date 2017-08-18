На Иссык-Куле состоятся "бои кочевников" — турнир по MMA

18 августа 2017, 15:07 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. На ипподроме в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоится международный турнир по боям без правил, сообщили организаторы.

Именуемый "Боями кочевников" турнир состоится 19 августа с участием спортсменов из стран СНГ. В главном бою будет выступать кыргызстанец Канат Келдибеков по прозвищу Тайсон.

Участники - бойцы старше 18 лет, который заключат контракт о поединке друг с другом.

Социальная составляющая основа турнира - уберечь молодежь от негативного воздействия уличного воспитания, направить их в спортзалы и предоставить детям шанс на здоровое будущее. Основная миссия - популяризация здорового образа жизни и привлечения молодежи к миру бокса и ММА.

Организаторы уверены, что сейчас виден рост увлечения ММА в Кыргызстане.

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