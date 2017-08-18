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Новости Кыргызстана

Как снижают количество ДТП в Кыргызстане, рассказали в милицииКак снижают количество ДТП в Кыргызстане, рассказали в милиции

На Иссык-Куле состоятся "бои кочевников" — турнир по MMA

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443472-ru.html

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"Реал" вновь победил "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании по футболу

18 августа 2017, 15:07       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. На ипподроме в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области состоится международный турнир по боям без правил, сообщили организаторы.
Именуемый "Боями кочевников" турнир состоится 19 августа с участием спортсменов из стран СНГ. В главном бою будет выступать кыргызстанец Канат Келдибеков по прозвищу Тайсон.
Участники - бойцы старше 18 лет, который заключат контракт о поединке друг с другом.
Социальная составляющая основа турнира - уберечь молодежь от негативного воздействия уличного воспитания, направить их в спортзалы и предоставить детям шанс на здоровое будущее. Основная миссия - популяризация здорового образа жизни и привлечения молодежи к миру бокса и ММА.
Организаторы уверены, что сейчас виден рост увлечения ММА в Кыргызстане.
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