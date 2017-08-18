Патрульная милиция: смертность на дорогах Кыргызстана сократилось на 19%

18 августа 2017, 14:38 Комментарии

Количество погибших в результате ДТП уменьшилось на 19,2%. Об этом заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД Ыманалы Саркулов заявил во время видеомоста на тему "Неутешительная статистика стран СНГ — как остановить смерить на дорогах".

По его словам, на территории Кыргызстана статистика неутешительная.

"Сравнительно с прошлым годом, количество ДТП увеличилось на 6,9%. В то же время, количество погибших снизилось на 19,2%, количество раненных увеличилось на 17%", – сказал он.

Он уверен, что после установки видеокамер на улицах столицы, увеличится ответственность водителей.