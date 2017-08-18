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Патрульная милиция: смертность на дорогах Кыргызстана сократилось на 19%

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/patrul...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443471-ru.html

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18 августа 2017, 14:38       Комментарии

Количество погибших в результате ДТП уменьшилось на 19,2%. Об этом заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД Ыманалы Саркулов заявил во время видеомоста на тему "Неутешительная статистика стран СНГ — как остановить смерить на дорогах".
По его словам, на территории Кыргызстана статистика неутешительная.
"Сравнительно с прошлым годом, количество ДТП увеличилось на 6,9%. В то же время, количество погибших снизилось на 19,2%, количество раненных увеличилось на 17%", – сказал он.
Он уверен, что после установки видеокамер на улицах столицы, увеличится ответственность водителей.

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