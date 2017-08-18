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Во время летних каникул Патрульная милиция переводится на усиленный режим несения службы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/vo-vre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443470-ru.html

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ГУВД: Виновник крупного ДТП в Бишкеке, где погибли люди – сотрудник милиции

18 августа 2017, 14:54       Комментарии

Количество ДТП в Кыргызстане увеличивается, однако уменьшается тяжесть аварий. Об этом заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД Ыманалы Саркулов заявил во время видеомоста на тему "Неутешительная статистика стран СНГ — как остановить смерить на дорогах".
По его словам, во время летних каникул увеличивается опасность на дорогах.
"В это время личный состав ГУПМ переводится на усиленный режим, дополнительно ставим посты до начала учебного года", – сказал он.
Он отметил, что под особый контроль ГУПМ берет участки дорог возле школ.
"Ученики еще не привыкли к городскому движению дорог, поэтому в первое время возле школ стоят сотрудники милиции", – пояснил он.

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