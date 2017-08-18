Разаков: Кыргызстан заинтересован в сотрудничества в военной сфере в рамках ОДКБ

18 августа 2017, 14:24 Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Кыргызстан заинтересован в реализации программ сотрудничества в военной сфере в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом вице-премьер-министр Жениш Разаков сказал в ходе рабочей встречи с зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии России по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества в формате ОДКБ Олегом Бочкаревым.

Разаков отметил, что одним из важных результатов деятельности Межгосударственной комиссии военно-экономического сотрудничества ОДКБ в 2016 году стало утверждение Программы военно-экономического сотрудничества государств-членов ОДКБ на период до 2017 года, что позволит обеспечить согласованное использование имеющегося научно-технического и производственно-технического потенциала государств-членов Организации.

"Кыргызская Республика выражает заинтересованность в развитии сотрудничества между предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса, а также создания на территории страны совместных предприятий по производству продукции военного назначения, что позволит оживить работу ряда отечественных предприятий, увеличить объемы промышленной продукции и ее экспорта", – сказал Разаков.

Он отметил, что за годы проведения рыночных реформ наметилась тенденция увеличения вклада промышленности в экономику, отдельные сектора промышленности смогли провести переориентацию и увеличить объемы производства и наладить экспорт.

"Я уверен, что проводимая вами работа является продолжением дальнейшего успешного сотрудничества в целях разработки и внедрения новых видов технологий и вооружений стран-участниц ОДКБ. Это поможет достичь сближения предприятий оборонно-промышленных комплексов наших стран и расширения военно-технического и военно-экономического сотрудничества, создания совместных предприятий и производств",- сказал Разаков.

Олег Бочкарев сообщил, что в рамках трехдневной рабочей поездки российская делегация ознакомится с производственным процессом на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Ошской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

"После осмотра предприятий для каждого предприятия будет создана рабочая группа, подобрано предприятие-партнер, окажем техническую помощь. В рабочих группах также будут состоять представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и российской государственной компании "Рособоронэкспорт". Мы рассчитываем, что эти рабочие группы будут работать с каждым предприятием индивидуально. До апреля мы планируем выездное заседание совета коллегии ВПК по сотрудничеству в рамках ОДКБ", — сообщил Бочкарев.