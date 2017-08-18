В Бишкеке обсудили повышение качества соцуслуг для ЛОВЗ

18 августа 2017, 14:32 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Кабар/. Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова встретилась с Председателем Арабского Союза слепых, а также Арабского общества по правам человека государства Катар Халидом Али Аль-Наими, сообщили в пресс-службе МТСР.

По их информации, в ходе встречи стороны обсудили возможность двустороннего сотрудничества в области повышения качества социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для слабовидящих и слепых.

Гостей проинформировали о проводимой политике министерством в отношении людей с инвалидностью, в частности было отмечено, что в республике большое внимание уделяется улучшению различных видов реабилитации ЛОВЗ. Кроме того, в настоящее время ведомство работает над внедрением Международной классификации функционирования, направленной на новый подход в оценке здоровья ЛОВЗ. Гости также интересовались продвижением вопроса по ратификации Конвенции о правах инвалидов в Кыргызстане.

По данным МТСР КР, в республике проживают 177 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них 29 тысяч - дети до 18 лет.

На встрече также приняли участие руководители Общественных организаций, занимающиеся вопросами лиц с ограниченными возможностями здоровья: "Эр Тоштук-Возрождение", "Оказание юридической помощи лицам с инвалидностью", "Феномен", "Второе зрение", и "Кыргызской общество слепых и глухих", где каждый рассказал о своей деятельности по предоставлению услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам стороны договорились о совместной деятельности, которая будет направлена на поддержку людей с инвалидностью, а также по обмену знаниями и опытом в данной области.

Председатель Арабского Союза слепых, а также Арабского общества по правам человека государства Катар Халид Али Аль-Наими, также посетил глазной МСЭК г.Бишкек, ОО "Кыргызского общества слепых и глухих" и специальную общеобразовательную школу-интернат для слепых и слабовидящих.