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В Бишкеке обсудили повышение качества соцуслуг для ЛОВЗ

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443468-ru.html

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18 августа 2017, 14:32       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Кабар/. Министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова встретилась с Председателем Арабского Союза слепых, а также Арабского общества по правам человека государства Катар Халидом Али Аль-Наими, сообщили в пресс-службе МТСР.
По их информации, в ходе встречи стороны обсудили возможность двустороннего сотрудничества в области повышения качества социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для слабовидящих и слепых.
Гостей проинформировали о проводимой политике министерством в отношении людей с инвалидностью, в частности было отмечено, что в республике большое внимание уделяется улучшению различных видов реабилитации ЛОВЗ. Кроме того, в настоящее время ведомство работает над внедрением Международной классификации функционирования, направленной на новый подход в оценке здоровья ЛОВЗ. Гости также интересовались продвижением вопроса по ратификации Конвенции о правах инвалидов в Кыргызстане.
По данным МТСР КР, в республике проживают 177 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них 29 тысяч - дети до 18 лет.
На встрече также приняли участие руководители Общественных организаций, занимающиеся вопросами лиц с ограниченными возможностями здоровья: "Эр Тоштук-Возрождение", "Оказание юридической помощи лицам с инвалидностью", "Феномен", "Второе зрение", и "Кыргызской общество слепых и глухих", где каждый рассказал о своей деятельности по предоставлению услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья.
По итогам стороны договорились о совместной деятельности, которая будет направлена на поддержку людей с инвалидностью, а также по обмену знаниями и опытом в данной области.
Председатель Арабского Союза слепых, а также Арабского общества по правам человека государства Катар Халид Али Аль-Наими, также посетил глазной МСЭК г.Бишкек, ОО "Кыргызского общества слепых и глухих" и специальную общеобразовательную школу-интернат для слепых и слабовидящих.

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