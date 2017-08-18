Нам сказали пойти, мы и пошли, - экспертная комиссия о тестировании О.Текебаева

18 августа 2017, 14:43 Комментарии

Накануне, 17 августа, претендент на должность президента Омурбек Текебаев сдал тест на знание государственного языка. Этот вопрос долгое время оставался спорным. В Первомайском райсуде рассматривалось уголовное дело в отношении О.Текебаева. Поскольку он находился под стражей, его адвокаты попросили на время выдать ему паспорт для сдачи теста. Однако, суд в удовлетворении ходатайства отказал. Депутат должен был сдать тест на знание госязыка 26 июля.

Позже юристы "Ата Мекена" и представитель О.Текебаева обратились к ЦИК с просьбой создать условия для прохождения им теста. ЦИК рекомендовал им обратиться в суд.

Представитель О.Текебаева обжаловал решение ЦИК в Межрайонном суде, который отклонил требования по созданию особых условий для О.Текебаева, но признал бездействие ЦИК. Позже Верховный суд оставил в силе решение Межрайонного суда.

В итоге вопрос все-таки был вынесен на заседание ЦИК, на котором комиссия большинством голосов отказала О.Текебаеву в создании отдельных условий для сдачи им теста на знание госязыка.

Вот что сказали в экспертной комиссии по данному вопросу: