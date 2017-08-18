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Вице-премьер Ж.Разаков и представитель Военно-промышленной комиссии РФ обсудили сотрудничество в военной сфере

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443466-ru.html

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Разаков: Кыргызстан заинтересован в сотрудничества в военной сфере в рамках ОДКБ

18 августа 2017, 14:44       Комментарии

Вице-премьер-министр Жениш Разаковобсудил вопросы военно-экономического сотрудничества в ходе рабочей встречи 18 августа с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России по вопросам военно-экономического (технического) сотрудничества в формате ОДКБ Олегом Бочкаревым. Вице-премьер Ж.Разаков отметил, что одним из важных результатов деятельности Межгосударственной комиссии военно-экономического сотрудничества ОДКБ в 2016 году стало утверждение Программы военно-экономического сотрудничества государств-членов ОДКБ на период до 2017 года, что позволит обеспечить согласованное использование имеющегося научно-технического и производственно-технического потенциала государств-членов Организации.
"Кыргызстан выражает заинтересованность в развитии сотрудничества между предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса, а также создания на территории страны совместных предприятий по производству продукции военного назначения, что позволит оживить работу ряда отечественных предприятий, увеличить объемы промышленной продукции и ее экспорта",- цитирует Ж.Разакова пресс-служба правительства.
Он отметил, что за годы проведения рыночных реформ наметилась тенденция увеличения вклада промышленности в экономику, отдельные сектора промышленности смогли провести переориентацию и увеличить объемы производства и наладить экспорт.
"Я уверен, что проводимая вами работа является продолжением дальнейшего успешного сотрудничества в целях разработки и внедрения новых видов технологий и вооружений стран-участниц ОДКБ. Это поможет достичь сближения предприятий оборонно-промышленных комплексов наших стран и расширения военно-технического и военно-экономического сотрудничества, создания совместных предприятий и производств",- сказал он.
В свою очередь заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев сообщил, что в рамках трехдневной рабочей поездки российская делегация ознакомится с производственным процессом на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Ошской, Жалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.
"После осмотра для каждого предприятия будет создана рабочая группа, подобрано предприятие-партнер, окажем техническую помощь. В рабочих группах также будут состоять представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и российской государственной компании "Рособоронэкспорт". Мы рассчитываем, что эти рабочие группы будут работать с каждым предприятием индивидуально. До апреля мы планируем выездное заседание совета коллегии ВПК по сотрудничеству в рамках ОДКБ", - сообщил О.Бочкарев.

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