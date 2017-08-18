Фото — День военной авиации Кыргызстана

18 августа 2017, 14:44 Комментарии

Ежегодно 18 августа отмечается День военной авиации Кыргызстана. Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил, в этом году войсковая часть 23565 Сил воздушной обороны отмечает свою 58 годовщину со дня образования.

В мероприятиях, посвященных этой дате, приняли участие личный состав и руководство СВО, военнослужащие Бишкекского гарнизона, ветераны-авиаторы.

На торжестве с поздравительной речью выступил начальник штаба части полковник Руслан Абдулдабеков. Отличившимся военнослужащим приказом командующего СВО были вручены награды.

Завершилось мероприятие праздничным концертом и показательными полетами авиационной техники.