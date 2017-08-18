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Фото — День военной авиации Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

             

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443465-ru.html

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18 августа 2017, 14:44       Комментарии

Ежегодно 18 августа отмечается День военной авиации Кыргызстана. Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил, в этом году войсковая часть 23565 Сил воздушной обороны отмечает свою 58 годовщину со дня образования.
В мероприятиях, посвященных этой дате, приняли участие личный состав и руководство СВО, военнослужащие Бишкекского гарнизона, ветераны-авиаторы.
На торжестве с поздравительной речью выступил начальник штаба части полковник Руслан Абдулдабеков. Отличившимся военнослужащим приказом командующего СВО были вручены награды.
Завершилось мероприятие праздничным концертом и показательными полетами авиационной техники.

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