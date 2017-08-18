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Новости Кыргызстана

Пять фактов о Сапаре ИсаковеПять фактов о Сапаре ИсаковеУчебный год у школьников Кыргызстана начнется 4 сентябряУчебный год у школьников Кыргызстана начнется 4 сентября

1 сентября объявлено выходным днем. Страна будет отмечать Курман айт

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365012_1_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443464-ru.html

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В этом году дети пойдут в школу 4 сентября

18 августа 2017, 14:27       Комментарии

В Кыргызстане 1 сентября объявлено выходным в связи с празднованием Курман айта. Об этом сообщили в Министерства труда и социального развития.
Духовное управление мусульман по лунному календарю определило, что в этом году Курман айт будет отмечаться 1 сентября. И согласно Трудовому кодексу этот день является нерабочим праздничным днем. Таким образом, кыргызстанцы будут отдыхать четыре дня подряд - 31 августа, когда страна празднует День независимости, 1 сентября в пятницу и трудовые выходные - 2, 3 сентября.
Курман айт - самый большой мусульманский праздник. Он завершает собой обряд хаджа - паломничества к святыням ислама в Мекку. В Кыргызстане Курман айт - официальный государственный праздник и широко празднуется во всех мечетях и на Старой площади в Бишкеке.

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