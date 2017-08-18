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Патрульная милиция: смертность на дорогах Кыргызстана сократилось на 19%Патрульная милиция: смертность на дорогах Кыргызстана сократилось на 19%Первое сентября в Кыргызстане будет выходным — празднуем Курман айтПервое сентября в Кыргызстане будет выходным — празднуем Курман айт

Минобразования: День знаний не будут переносить из-за Курман айта

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365014_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443463-ru.html

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18 августа 2017, 14:35       Комментарии

1 сентября во всех школах Кыргызстана пройдет праздник День знаний. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
Отметим, в этом году Курман айт выпадает на 1 сентября, пятницу, в связи с чем этот день объявлен праздничным выходным днем.
В ведомстве уточнили, что 1 сентября является праздничным днем, а не учебным, и торжество в честь начала нового учебного года состоится традиционно в этот день. В 10.00 по всей стране состоятся торжественные линейки, после которых для школьников проведут тематические уроки и классные часы. Традиционно первый урок будет посвящен истории и культуре Кыргызстана.
Занятия для всех школьников страны начнутся в понедельник, 4 сентября.

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