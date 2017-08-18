Пять фактов о Сапаре Исакове

18 августа 2017, 14:30 Комментарии

Исаков родился 29 июля 1977 года. Его отец Жумакадыр Исаков долгие годы был партийным работником, и в прошлом году скончался на 78-ом году жизни, Мать Нургуль Омурбаева, работала учителем английского языка, сейчас на пенсии. В детстве он мечтал стать партийным деятелем, но в 7-8 классе принял решение пойти по дипломатической стезе.

Образование Сапар Исаков мечтал отучиться в московских вузах, но чтобы не затруднять родителей поступил в Международный университет Кыргызстана по специальности "Международное право", который окончил в 1999 году. Там же он и начал преподавать после получения диплома.

Начало пути В 2003 году ушел на дипломатическую службу. С 2003 по 2007 годы был атташе, 3 секретарем, 2 секретарем, затем заведующим отделом двустороннего сотрудничества международно-правового департамента МИД КР.

Счастливый случай В 2003 году он был в числе организаторов рабочей поездки президента Аскара Акаева в Тегеран. Работа Исакова понравилась тогдашнему послу КР в Иране Медету Садыркулова и он же спустя 4 года познакомил его с Алмазбеком Атамбаевым. С тех пор Атамбаев и Исаков тесно работают.

Правая рука Сапар Исаков возглавлял отделы внешней политики Аппаратов правительства и президента, несколько месяцев возглавлял службу коммуникаций Центрального агентство КР по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИИ). С января 2017 год стал первым заместителем руководителя Аппарата президента и в марте возглавил аппарат. В 2016 году во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Кыргызстан, Атамбаев, представляя Исакова, назвал его своей правой рукой.

Семейное положение Супруга Исакова по образованию психолог, кандидат наук. Он познакомился с ней во время теледебатов. С женой воспитывают троих дочерей.

Чрезвычайный и полномочный посол КР, Государственный советник государственный службы 3 класса.

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