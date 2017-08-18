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Первое сентября в Кыргызстане будет выходным — празднуем Курман айт

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443461-ru.html

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Минобразования: День знаний не будут переносить из-за Курман айта

18 августа 2017, 14:33       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Праздник Курман-айт выпадает на 1 сентября, этот день будет выходным, сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.
В соответствии с письмом Духовного управления мусульман Кыргызстана от 16 августа, именно эта дата определена днем празднования Курман айта.
Таким образом, кыргызстанцы смогут отдохнуть три дня - следующую пятницу, субботу и воскресенье.
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