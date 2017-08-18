Первое сентября в Кыргызстане будет выходным — празднуем Курман айт

18 августа 2017, 14:33 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Праздник Курман-айт выпадает на 1 сентября, этот день будет выходным, сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития КР.

В соответствии с письмом Духовного управления мусульман Кыргызстана от 16 августа, именно эта дата определена днем празднования Курман айта.

Таким образом, кыргызстанцы смогут отдохнуть три дня - следующую пятницу, субботу и воскресенье.

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