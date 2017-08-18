Кыргызстанцы смогут проголосовать в шести крупных городах России

18 августа 2017, 14:15 Комментарии

В Посольстве Кыргызстана в России состоялась совместная встреча членов участковой избирательной комиссии и представителей общественных организаций Москвы и Московской области в рамках информационно-разъяснительной работы по проведению выборов президента КР.

По данным пресс-службы диппредставительства, будут открыты для голосования шесть участковых избирательных участков – в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке.

"Участковая избирательная комиссия призывает граждан, не сдавших биометрические данные, пройти регистрацию в пунктах сбора данных в консульском отделе посольства и представительстве Государственной службы миграции в городе Москве, а также в канцеляриях посольства КР", – говорится в сообщении.