Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Чаткальском районе сгорел многоквартирный домВ Чаткальском районе сгорел многоквартирный домАтамбаев выразил соболезнования Королю Испании в связи с терактомАтамбаев выразил соболезнования Королю Испании в связи с терактом

Кыргызстанцы смогут проголосовать в шести крупных городах России

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443460-ru.html

Похожие новости

Как снижают количество ДТП в Кыргызстане, рассказали в милиции

Фото — День военной авиации Кыргызстана

Патрульная милиция: смертность на дорогах Кыргызстана сократилось на 19%

Первое сентября в Кыргызстане будет выходным — празднуем Курман айт

Учебный год у школьников Кыргызстана начнется 4 сентября

18 августа 2017, 14:15       Комментарии

В Посольстве Кыргызстана в России состоялась совместная встреча членов участковой избирательной комиссии и представителей общественных организаций Москвы и Московской области в рамках информационно-разъяснительной работы по проведению выборов президента КР.
По данным пресс-службы диппредставительства, будут открыты для голосования шесть участковых избирательных участков – в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке.
"Участковая избирательная комиссия призывает граждан, не сдавших биометрические данные, пройти регистрацию в пунктах сбора данных в консульском отделе посольства и представительстве Государственной службы миграции в городе Москве, а также в канцеляриях посольства КР", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум