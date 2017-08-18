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В Джалал-Абадской области за 7 месяцев в ДТП погибли 66 человек

Источник:
http://kabar.kg/news/v-dzhalal...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443458-ru.html

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18 августа 2017, 14:05       Комментарии

ОШ, 18.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Джалал-Абадской области за январь-июль месяцы 2017 года зафиксировано 353 случая дорожно-транспортных происшествий, вследствие которых погибли 66 человек. Об этом сообщили в патрульной милиции Джалал-Абадской области.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 30 случаев, в результате аварий травмы различной степени тяжести получили более 600 человек.
"Большинство дорожно-транспортных происшествий связаны с несоблюдением водителями правил дорожного движения, таких обгон автотранспортного средства на большой скорости по встречной полосе, превышение скорости. Большинство ДТП происходит на трассе автодороги Бишкек-Ош, где водители во время дальних поездок выезжают, не отдохнувши", - сказано в сообщении.

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