В Джалал-Абадской области за 7 месяцев в ДТП погибли 66 человек

18 августа 2017, 14:05 Комментарии

ОШ, 18.08.17 /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Джалал-Абадской области за январь-июль месяцы 2017 года зафиксировано 353 случая дорожно-транспортных происшествий, вследствие которых погибли 66 человек. Об этом сообщили в патрульной милиции Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 30 случаев, в результате аварий травмы различной степени тяжести получили более 600 человек.

"Большинство дорожно-транспортных происшествий связаны с несоблюдением водителями правил дорожного движения, таких обгон автотранспортного средства на большой скорости по встречной полосе, превышение скорости. Большинство ДТП происходит на трассе автодороги Бишкек-Ош, где водители во время дальних поездок выезжают, не отдохнувши", - сказано в сообщении.