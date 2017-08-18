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Кыргызстанцы в конце лета отдохнут четыре дня подряд

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443457-ru.html

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18 августа 2017, 14:16       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Салтанат Абдраева - Кабар/. Согласно Трудовому кодексу кыргызстанцы отдохнут четыре дня подряд с 31 августа по 4 сентября.
Как сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития КР, 31 августа - День независимости КР - является красным днем календаря и, соответственно, нерабочим днем.
Помимо этого, духовное управление мусульман страны определило 1 сентября днем празднования "Курман айт". Согласно статье 113 Трудового кодекса Кыргызской Республики мусульманский праздник "Курман айт" является нерабочим праздничным днем.
А второе и третье сентября текущего года выпадают на субботу и воскресенье. Итого все службы с пятидневным рабочим днем будут отдыхать четыре дня подряд.

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