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Новости Кыргызстана

1 сентября объявлено выходным днем. Страна будет отмечать Курман айт1 сентября объявлено выходным днем. Страна будет отмечать Курман айтРазаков: Кыргызстан заинтересован в сотрудничества в военной сфере в рамках ОДКБРазаков: Кыргызстан заинтересован в сотрудничества в военной сфере в рамках ОДКБ

В этом году дети пойдут в школу 4 сентября

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-etom-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443456-ru.html

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Учебный год у школьников Кыргызстана начнется 4 сентября

Минтруда: 1 сентября определен днем празднования Курман айта

18 августа 2017, 14:26       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане 2017-2018 учебный год начнется с 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.
Как сообщается, в связи с тем, что 1 сентября страна будет праздновать Курман айт, который считается праздничным нерабочим днем, "День знаний" в Кыргызстане будет праздноваться 4 сентября, в понедельник.
"В этот день в 10:00 по всей стране состоятся торжественные линейки, после которых для школьников проведут тематические уроки и классные часы. Традиционно первый урок будет посвящен истории и культуре Кыргызской Республики", - сообщили в ведомстве.

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