В этом году дети пойдут в школу 4 сентября

18 августа 2017, 14:26 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Кабар/. В Кыргызстане 2017-2018 учебный год начнется с 4 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки КР.

Как сообщается, в связи с тем, что 1 сентября страна будет праздновать Курман айт, который считается праздничным нерабочим днем, "День знаний" в Кыргызстане будет праздноваться 4 сентября, в понедельник.

"В этот день в 10:00 по всей стране состоятся торжественные линейки, после которых для школьников проведут тематические уроки и классные часы. Традиционно первый урок будет посвящен истории и культуре Кыргызской Республики", - сообщили в ведомстве.