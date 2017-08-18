По Кыргызстану сохранится ясная погода — прогноз погоды на 19 августа

18 августа 2017, 14:23 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 19 августа. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +28...+33
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +21...+26
В Бишкеке переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +30...+32.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 17 августа составила +21 градус, 18 августа утром составила +20 градусов.