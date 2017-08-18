По Кыргызстану сохранится ясная погода — прогноз погоды на 19 августа

18 августа 2017, 14:23 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 19 августа. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +28...+33

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +25...+30

Баткенская область

ночью: +12...+17

днем: +29...+34

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +29...+34

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +21...+26

В Бишкеке переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +30...+32.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 17 августа составила +21 градус, 18 августа утром составила +20 градусов.