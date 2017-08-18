Скелеты в шкафу. Кто из кандидатов не достоин быть президентом?

18 августа 2017, 14:09 Комментарии

Ангелы не живут на Земле. Только люди. И каждый из нас грешен. Но если простые смертные могут себе это позволить, то тот, кто решил взять на себя ответственность за страну, должен быть хотя бы близок к идеалу. Есть ли такой человек среди тех, кто претендует на пост № 1? Или скелетами в шкафу обременены все поголовно?

Кто не достоит стать будущим главой страны? С таким вопросом корреспонденты "ВБ" обратились к жителям столицы.

В целом ситуация оказалось неоднозначной. Представители электората либо боятся, либо не хотят говорить негативно о политиках и предстоящих выборах. Кроме того, даже если есть претензии к тому или иному кандидату, мало кто хочет их как-либо аргументированно излагать. Например, противники Темира Сариева считают его недостойным быть главой государства. Так как он не в полной мере проявил себя будучи премьер министром. Кроме того, респонденты не очень хорошо знакомы с биографией Сариева. А уж тем более не догадываются о его скелетах в шкафу. Схожая ситуация и с кандидатом на пост № 1 Бакытом Торобаевым. Многие опрошенные удивлялись: "А кто это?". И потому граждане считают, что если кандидат не смог проявить себя в качестве депутата, то ему нечего делать в кресле президента.

Ничего негативного не было сказано лишь о действующем премьере Жээнбекове и лидере партии "Республика" Омурбеке Бабанове. Представители электората сошлись в том, что первый справляется с работой премьер-министра. Сторонники Бабанова считают, что Кыргызстану нужен молодой президент.

Понятно, что политики отличаются от представителей шоу-бизнеса, жизнь которых нараспашку. Однако и им не всегда удается тщательно скрывать свои пороки, о которых, возможно, что-то известно читателям.